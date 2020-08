Nettuno. Messa in sicurezza Cavone: Sanetti e Mancini ringraziano l’asseeore Tammone

Buoni pensieri e buone azioni

Ringraziamo l’assessore ai LLPP Luca Tammone, il gruppo consigliare di Forza Italia di Nettuno, gli uffici comunali e il personale Poseidon per l’immediato intervento per messa in sicurezza del Cavone a seguito della nostra segnalazione.

È’ doveroso riconoscere che dopo neanche 24 dal nostro accorato appello a tutela della sicurezza delle persone che frequentano quell’area,

l’assessore coadiuvato dal personale addetto si è’ subito attivato dopo aver constatato l’effettivo stato dei luoghi e la pericolosità.

Questo accade a beneficio della comunità quando il dibattito e il confronto politico/amministrativo resta sui temi e sui contenuti senza pregiudizi sulle persone che manifestano le loro idee.

I Consiglieri di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini