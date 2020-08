Anzio. Buccolini: Onore e rispetto per i portodanzesi, sempre e comunque

Onore e rispetto sempre, a tutti i concittadini che hanno nelle case “estive” mobilio non più moderno, stoviglieria antica, infissi di altri tempi, t.v. con il tubo catodico, pavimenti non più alla moda. A volte, può capitare, che alcuni che giudicano, non si rendano conto che stanno sparlando magari del vicino di casa, dell’amico, di persone che hanno lo stesso sangue, la stessa etnia, appartenenti alla stessa comunità. Può succedere, è si, la moderazione, la pacatezza, l’altruismo a volte vengono a mancare. Soprattutto il rispetto delle altrui convinzioni, guardando gli altri dall’alto al basso. Come giudicare un privato cittadino senza alcuna responsabilità amministrativa o governativa, sul proprio stile di vita o le proprie convinzioni imprenditoriali mobiliari e immobiliari? Magari, se si pretendono investimenti che riguardano gli “affitti estivi” privati, prima, bisognerebbe dare un OTTIMO ESEMPIO da chi amministra i beni comunali e la nostra città. I “cambiamenti” che portano all’evoluzione e l’ammodernamento nel privato, spesso vanno di pari passo con il progresso e la tutela della realtà che viviamo… MAI… sparlare della pila, soprattutto se non hai mai alzato il coperchio, e non sai qual’è la pietanza che sta bollendo, soprattutto di questi tempi. Forse, molti che “puntano” nell’affitto estivo dei propri beni immobiliari, cambieranno idea e investiranno, quando avranno una clientela “diversa” dall’attuale che ci frequenta. Quante volte mi è capitato di udire frasi del tipo “ma quanti posti letto ci sono? Noi, siamo almeno in 8”. Lo “stile” turistico che abbiamo oramai lo conosciamo bene, ed è ancor più avvalorato dalla quasi totale assenza di ricezione alberghiera su vasta scala. Speriamo un giorno di rivedere, di riavere, le stesse unità alberghiere che avevamo 100 anni fa. Magari anche lo stesso tipo di turismo, la stessa educazione e rispetto che c’era per la nostra “Perla”… Una definizione questa, per molti antica e superata, soprattutto dopo tutti gli accadimenti di questa ultima stupenda estate. Onore e rispetto sempre, a tutti i Portodanzesi.

Movimento I❤️Anzio… Giorgio Buccolini.