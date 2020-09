“Il Teatro è Un Gioco Serio”, a Lavinio i Laboratori teatrali di Ivan Bellavista

Il Teatro è Un Gioco Serio – Laboratori teatrali di Ivan Bellavista (attore, autore e regista con più di venti anni di esperienza, ricercatore del programma Rai “La Tegola e Il Caso”, collaboratore all’organizzazione di casting, come per il film “Favolacce” dei Fratelli D’Innocenzo, da tredici anni attore della compagnia RezzaMastrella, Leoni d’Oro alla carriera 2018), dopo il grande successo di presenze nei primi tre anni e dopo una serie di stage in giro per l’Italia, torna con la quarta edizione impreziosita di percorsi più articolati e completi. Oltre ai fondamenti dell’arte recitativa, si propone anche come percorso di scrittura drammaturgica.

I laboratori sono rivolti non solo a chi vuole sperimentare il mestiere dell’attore ma anche a chi vuole ricorrere e servirsi delle mille sfaccettature tecniche e di indagine umana di questo veicolo espressivo in ambito lavorativo e personale.

Il programma permetterà ai partecipanti di apprendere i fondamenti della recitazione, attraverso la pratica e l’esercizio, e di migliorare e scoprire tutti i segreti di quest’arte e della professione.

Gli incontri saranno a cadenza settimanale e si svolgeranno da ottobre 2020 a giugno 2021. Sono rivolti a classi non superiori ai dieci partecipanti (per rispettare le disposizioni sanitarie per contrastare il contagio da Covid 19) e si divono in tre percorsi distinti: il primo dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni, il secondo per i giovani dai 13 ai 18 anni, il terzo per gli adulti di tutte le età.

Le lezioni avranno luogo presso la sala teatro dell’Istituto San Giuseppe Suore Carmelitane Teresiane di Lavinio, in Viale San Giuseppe, Anzio.

Per informazioni:

3208134468 – bellavistaivan@yahoo.it