Riaperto il posto di Polizia all’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno. Una garanzia di sicurezza per utenti e personale

Questa mattina alle ore 11 é stato riaperto il posto di polizia all’interno degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. Una garanzia di sicurezza per utenti e personale sanitario spesso vittime di aggressioni, che avranno nuovamente una postazione sicura alla quale rivolgersi. È stato il dott. Ciriaco Consolante Direttore Sanitario del Riuniti a consegnare le chiavi al dirigente del Commissariato di Polizia di Anzio e Nettuno Andrea Sarnari che ha sottolineato l’ottimo rapporto tra istituzioni in un periodo particolare per il Paese. “La sinergia ha contribuito a ripristinare un servizio per la collettività importantissima, grazie all’impegno della direzione sanitaria rappresentata dal Dott. Consolante e della Polizia di Stato che ha compreso gli sforzi dell’azienda sanitaria che ha messo disposizione risorse umane professionali e capaci” ha aggiunto il Dott.. Antonio Oliviero responsabile del settore volanti e controllo del territorio.