Grande successo, domenica scorsa, al teatro Europa di Aprilia, per lo spettacolo di beneficenza “Note nell’Arte”, organizzato dal Comune di Anzio e coordinato dall’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo.

“L’intero incasso della serata, pari a 3.880,00 euro,- comunica l’Assessore Salsedo – è stato devoluto dall’Associazione Oltremente, guidata da Maria Teresa Barone, per l’acquisto di apparecchiature sanitarie, destinate al Reparto di Ginecologia dell’Ospedale Riuniti Anzio – Nettuno”.

Insieme all’attore e cabarettista Antonio Giuliani, testimonial della serata, al Teatro Europa, allestito in totale sicurezza e nel rispetto della normativa Covid, alla presenza del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, si sono esibiti la talentuosa pianista Romina Garbini, la band Dimensione Prog, la Crazy School di Roberta Vitiello, il chitarrista Giorgio Veneri, la cantante Ornella Paglino ed il violinista Dashamir Hoxha, nonché il batterista di fama internazionale, Claudio Mastracci. Le splendide scenografie sono state curate dalla Mixintimetime.

L’organizzazione tutta ringrazia il pittore, Francesco Olivieri, per la creazione e la donazione del quadro dedicato al giovane Willy, consegnato al Sindaco di Paliano, Domenico Alfieri. Si ringraziano le Guardie Zoofile di Anzio e Nettuno per il professionale supporto prestato, i numerosi cittadini presenti e gli sponsor Boutique di Luisa Lubrano, Arte del Gelato, Antico Grottino, PaperOne, Arte & Stile Nettuno, Athletics, AB Dance Academy e l’agenzia immobiliare Abitiamo di Paolo Gatti, per aver sostenuto il progetto.