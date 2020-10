Roma. AnimaLiberAction sabato manifestazione “Giustizia per i cinghiali”

“Sabato 24 ottobre alle ore 14.30 a piazza del Popolo ci sara’ la manifestazione ‘Giustizia per i CINGHIALI di Roma’ che coinvolgera’, oltre gli attivisti e volontari di tante associazioni animaliste, anche tutti i cittadini che sono rimasti indignati per le direttive istituzionali che hanno portato all’uccisione degli animali. Quanto avvenuto nel parchetto di Mario Moderni – in via della Cava Aurelia – e’ balzato alle cronache italiane ed estere, suscitando non poche polemiche per le modalita’ e responsabilita’ del Comune e della Regione Lazio. I CINGHIALI, probabilmente attirati dai sacchi della spazzatura e spinti dalla fame, si sono addentrati in questo giardino di Roma dove sono stati rinchiusi per due giorni. La notte tra venerdi’ 16 e sabato 17 ottobre e’ stata abbattuta la mamma con i suoi cuccioli, nonostante le soluzioni trovate e le alternative concrete proposte per una loro presa a carico e trasferimento”. AnimaLiberAction, associazione nata per difendere i diritti degli animali, chiede “giustizia per questa mattanza ed ha organizzato questo evento pubblico per manifestare la contrarieta’ e lo sdegno su quanto avvenuto”. “Pretendiamo spiegazioni dai responsabili di questa cruenta e ingiustificata soppressione- spiega Gianluca Bisogno, presidente dell’associazione- ed esprimiamo la volonta’ di essere presenti ai prossimi tavoli tecnici dove si discutera’ del destino degli altri CINGHIALI che popolano i centri abitati di Roma”. Il raduno di sabato “sara’ una vera e propria protesta contro questa ingiustizia verificatasi nella Capitale e un monito affinche’ non si ripeta piu'”.

Agenzia Dire