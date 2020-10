Nettuno. Il Centrosinistra: si spendano bene i finanziamenti della Regione per l’emergenza covid

Bene i 287mila euro che la Regione Lazio girerà al comune di Nettuno per affrontare il prolungamento dell’emergenza Covid ma ora è arrivato il momento di programmare al meglio come spendere questi soldi. Non servono più interventi spot che rischiano di essere fini a se stessi ma un programma a 360 gradi che abbia il maggiore effetto sulla città. Chiediamo quindi che la situazione venga affrontata in una apposita commissione bilancio dove si lavori di concerto per evitare che al termine di questi denari non si sia avuto alcun volano economico per la città. Noi abbiamo pronte idee che vanno dalle attività economiche alla tutela dei più deboli e possiamo solo sperare che la maggioranza non si presenti con una serie di azioni slegate e preconfezionate su misura. Questo rischia di essere l’ultimo treno da prendere per dare una boccata d’ossigeno a molti e non consentiremo che questa occasione venga dilapidata per meri interessi di parte e svilita dalle solite lotte intestine a questa maggioranza.

Roberto Alicandri

Marco Federici

Antonio Taurelli

Waldemaro Marchiafava