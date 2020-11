25 novembre, il Picasso “Canta” le Donne, il video realizzato dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Artistico di Pomezia-Anzio

In occasione del 25 novembre-giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne- il Liceo Artistico Pablo Picasso di Pomezia-Anzio, ha organizzato la proiezione di questo bellissimo video: Il Picasso “canta” le Donne realizzato dalle studentesse e dagli studenti con la supervisione della Prof.ssa Angela Maria Iacopino e del Prof. Francesco Alvaro; al termine della proiezione, le classi potranno confrontarsi sul tema cardine dell’opera multimediale. Nell’interpretare con straordinaria maestria teatrale un monologo dell’attrice Lella Costa, l’allieva Francesca Bruni Ercole (anche sceneggiatrice del video) – insieme a Giulia Vitiello, a Sara Bisogno, a Perla Di Pietro, a Giulia Cecchetto, a Monetta Luisiana, a Sara Kamal e, infine, a Simone Turani – ha saputo dar vita ad un video di profondo impatto emotivo, capace di scuotere gli animi e i cuori delle persone che lo guardano e che lo ascoltano attivamente.

“La Dirigente scolastica- Prof.ssa Valentina Paumgardhen- ha ringraziato pubblicamente quanti fra le discenti e i discenti hanno operato, affinché la giornata del 25 novembre possa non rimanere in ombra, ma diventare – al contrario – un momento per invitare a riflettere le giovani e i giovani sul fatto che il no alla violenza debba essere sempre forte e chiaro, supportato dall’unione e dall’alleanza fra gli individui”.