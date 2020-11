Chris Cappell College: eccellenza digitale del Territorio. Riconoscimento del Ministero della Pubblica Istruzione

Chris Cappell College, eccellenza digitale del Territorio

Riconoscimenti ufficiali da parte del Ministero della Pubblica Istruzione all’eccellenza

digitale del Chris Cappell College. In una lunga lettera indirizzata alla Dirigente

Dott.ssa Daniela Pittiglio, si sottolinea la grande professionalità mostrata dal nostro

Istituto in fase di attuazione del Progetto europeo rivolto all’aggiornamento delle

tecnologie musicali. L’esperienza seguita e coordinata dal prof. Mauro Lupone,

docente di Tec, è stata riconosciuta come significativa tra i molti progetti nazionali

pervenuti alla Commissione Europea. L’utilizzo dei fondi strutturali europei (PON) è

stato valorizzato da un prodotto multimediale esplicativo che attraverso l’originale

narrazione del progetto ha divulgato i risultati conseguiti in ambito digitale,

collocando il Chris Cappell College tra le eccellenze europee della “buona pratica

scolastica”. Lo studio di registrazione, l’aula informatica, la presenza di strumenti

musicali di qualità, sono testimonianza di una sensibilità verso una formazione

musicale innovativa, volta a sviluppare competenze essenziali in un ambito produttivo

moderno ed in linea con le direttive europee. Un ambiente di apprendimento

laboratoriale che consente oggi, anche in fase emergenziale, di progettare con una

visione interdisciplinare percorsi di Musica d’Insieme in totale sicurezza, grazie ad uno

Studio di registrazione all’avanguardia, i cui prodotti audio costituiscono parte

integrante della Chris Cappell College Web Radio. Una didattica all’avanguardia che,

aprendosi al territorio, mostra la possibilità di correlare le competenze digitali con

percorsi formativi di cittadinanza attiva.

Dalla lettera del Miur alla Dirigente Dott.ssa Daniela Pittiglio l’elogio per i risultati

raggiunti :

“…Alla sua comunità scolastica vanno i nostri complimenti e uno speciale

ringraziamento per l’impegno profuso e la professionalità mostrata in fase di

attuazione del Progetto.”