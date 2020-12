Pro Loco Città di Anzio: quest’anno la cena sociale consegnata a casa e tutti collegati via web

NATALE 2020: DISTANTI …EPPUR VICINI!

La Pro Loco “Città di Anzio”, nonostante il momento particolare dovuto alla pandemia che ha colpito il Nostro Paese, anche quest’anno, organizza la tradizionale Cena Sociale – home delivery per i propri Soci e i loro familiari. Con immenso piacere, comunica che alla Nostra Associazione si sono aggiunti, nell’impegnativo compito di organizzare l’evento, l’Associazione Commercianti-Artigiani e l’Associazione Ristoratori di Anzio

Chi lo desidera, potrà farsi recapitare a casa propria un menù speciale realizzato per l’occasione da ristoranti cittadini.

Si precisa che le prenotazioni si accetteranno fino alle ore 20,00 del 21/12/2020 e la consegna sarà a partire dalle ore 19,00 del 22/12/2020.

Il 22 Dicembre alle ore 21,00 le abitazioni saranno collegate tra loro, tramite videoconferenza, con uno smartphone, un tablet, una smart tv o un pc, per scambiarci gli auguri dal vivo, quasi come, ogni anno, abbiamo sempre fatto e, speriamo, presto torneremo a fare!

Si precisa che presso ogni abitazione potranno riunirsi, salvo eventuali aggiornamenti alla normativa, fino ad un massimo di sei persone.

MENU’:

• ANTIPASTI A BASE DI PESCE

• PRIMO A BASE DI PESCE

• SECONDO A BASE DI PESCE CON CONTORNO

• DOLCE

All’iniziativa hanno aderito i seguenti ristoranti:

• ROMOLO AL PORTO

• OLTREMARE

• BISTROT BORGHESE

• BUONGUSTO

• PORTICCIOLO

• GRECALE

• DEL GATTO UMBERTO

COSTO € 50,00 PER PASTO.

PARTE DELL’INCASSO SARA’ DEVOLUTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIALE.

NEL PREZZO E’ COMPRESA CONSEGNA A DOMICILIO NEL TOTALE RISPETTO DELLE NORMATIVE IN VIGORE IN MATERIA DI IGIENE E SECONDO LE DIRETTIVE GOVERNATIVE PER IL DELIVERY.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

WHATSAPP: 3391868803 Barbara

3756148403 Gianfranco

E’ INDISPENSABILE FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

• NUMERO DI PASTI

• INDIRIZZO

• NOMINATIVO PERSONA DI RIFERIMENTO

• NUMERO DI TELEFONIA MOBILE COLLEGATA A INTERNET

• INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

• APPARECCHIATURA DIGITALE IN GRADO DI COLLEGARSI AD INTERNET (DOTATA DI VIDEOCAMERA, MICROFONO E ALTOPARLANTI

Anzio, 15/12/2020 Il Consiglio Direttivo