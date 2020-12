Nettuno. Alicandri: Basta barriere architettoniche nei parchi gioco

“Nella giornata di oggi ho protocollato un ordine del giorno con il titolo “Parchi gioco per tutti”.

La convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia daltronde sancisce per ogni bimbo “il diritto a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età”, riconoscendo inoltre che tutti i bambini con disabilità, sia fisica che psicologica, “hanno diritto a divertirsi e crescere come gli altri bambini”.

In Italia, fin dal 1992, è in vigore la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili (legge 104/1992) che stabilisce “l’adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali mediante rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative, che i comuni devono realizzare, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, per gli impianti di propria competenza.

Considerato che i parchi gioco devono essere fruiti da tutti, senza che vi siano preconcetti e insicurezze che spesso fanno si che purtroppo la disabilità si trasformi in handicap, impedendo alla nostra società di creare le condizioni ed offrire gli adeguati strumenti per consentire a tutti di esprimere il loro modo di essere e di relazionarsi con gli altri.

Rilevato che purtroppo la maggioranza dei parchi gioco della nostra città non sono fruibili da bambini disabili e che nell’infanzia è attraverso il gioco e grazie alla condivisione di momenti di svago che anche i bambini con disabilità possono recuperare funzioni sia fisico-riabilitative sia psicologico-affettive.

L’ordine del giorno impegna

il sindaco e la giunta:

– a predisporre un apposito capitolo di bilancio nel prossimo bilancio di previsione per raggiungere gli obiettivi in premessa, dotandolo di una cifra ragionevole al raggiungimento del risultato sociale che sottende quanto sopra espresso.

– a rendere l’obiettivo “parchi giochi per tutti” un importante punto di valutazione nel regolamento per la concessione dei cosiddetti “punti verdi” della città di Nettuno.

– ad inserire un parco giochi totalmente fruibile a tutti i bambini nello spazio verde del parcheggio che si sta realizzando a piazzale Enrico Berlinguer, meglio conosciuto come “parcheggione”.

– a dotare tutte le scuole, asili ed elementari, di pertinenza comunale di uno spazio ludico senza barriere per realizzare l’obiettivo di condivisione dello svago.

È ora di vedere se alle parole per le quali tutti sono dalla parte dei disabili seguiranno dei fatti concreti da parte del consiglio comunale di Nettuno”.

Roberto Alicandri