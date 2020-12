Natale 2020. Il Concerto di speranza del Chris Cappell College

Anche quest’anno si è rinnovato il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale del Chris Cappell

College. Gli alunni del Liceo Musicale, che hanno continuato in presenza le lezioni di Strumento e di Musica

d’Insieme, sono saliti sul palco dell’Aula Magna per inviare un messaggio di serenità attraverso le note di brani eseguiti, in formazioni di ensemble, in totale sicurezza. Il repertorio classico si è alternato con le note tradizionali del Natale, accompagnate, come sfondo, dalle immagini del suggestivo video realizzato dagli studenti del Liceo delle Scienze Umane. La sonorità delle chitarre e degli archi ha accompagnato un

pomeriggio di musica e di festa, aperto dalla Dirigente Dr.ssa Daniela Pittiglio, che ha rivolto a tutta la comunità scolastica un messaggio di auguri e di speranza. Il gioco di luci e le immagini che hanno accompagnato le esibizioni, hanno illuminato una sala che, seppure priva del consueto pubblico delle

famiglie, è stata scaldata dall’applauso caloroso dei compagni e dei docenti intervenuti. L’ensemble di archi ha concluso il Concerto, offrendo il bis natalizio ai Signori Franco ed Adriana Cappelluti.