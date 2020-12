Anzio. In corso il restyling integrale della Riviera Mallozzi

Ad Anzio, procedono spediti i lavori, eseguiti dalla Società Acqualatina, in collaborazione con il Comune di Anzio, per il rifacimento delle condotte fognarie e della rete idrica, con i rispettivi nuovi allacci, lungo la Riviera Mallozzi, luogo simbolo cittadino. L’intervento in corso è connesso al restyling integrale della rinomata via anziate, che collega l’area archeologica del Porto Neroniano con l’attuale Porto Innocenziano.

“Appena ultimate le nuove condotte, – comunica il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – inizieranno i lavori per la realizzazione della <nuova Riviera>, con i belvedere sul mare, la pavimentazione artistica ed il nuovo arredo urbano, che ultimeremo entro l’inizio dell’estate 2021″.