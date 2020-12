Da Italia’s Got talent a Nettuno, le luminarie di Natale come sfonfo del videoclip del rapper Brazo

Il giorno sabato 19 dicembre 2020, tra lo shopping natalizio e le luminarie il Comune di Nettuno è stato vetrina di un videoclip musicale dell’artista Brazzo.

Francesco Brizio, in arte Brazzo, è un rapper e attivista sordo italiano. Nato a Taranto il 14 marzo 1987, dopo la maturità si trasferisce a Milano. Attualmente lavora come impiegato nelle assicurazioni e nel tempo libero si dedica alla musica. Brazzo dal 2016 ha già diversi brani attivi sul suo canale Youtube e non solo perché è stato anche ospite in vari festival, e ha partecipato a diverse trasmissioni televisive molto note, tra cui Italia’s Got Talent dello scorso anno (di cui potete vedere l’esibizione al seguente link https://youtu.be/QOnedu-uzo0). Il suo obiettivo è dare un senso della musica alle persone sorde e avere più visibilità nel mondo degli udenti abbattendo così i pregiudizi, e soprattutto per sensibilizzare la LIS (Lingua Italiana dei Segni) che in Italia non è ancora riconosciuta. Brazzo ha imparato a cantare con l’aiuto di una logopedista grazie alla quale ha anche imparato a seguire il tempo, il ritmo e le vibrazioni musicali, interpretando solo successivamente le canzoni in Lingua dei segni, per tanto, tutti i suoi brani sono interamente scritti da lui. ” Ho scelto come sfondo Nettuno – spiega Brazzo – per le sue luminarie incredibili, e il calore che trasmettono in questo periodo molto critico che ci circonda, per il mio nuovo singolo che uscirà il 24 dicembre 2020 (sui suoi canali social) dal titolo “Rosso Natale”. Con questo brano ho voluto sottolineare la drammaticità di questo momento ma allo stesso tempo per ricordare che il Natale è un momento magico dal quale si può ripartire con un po’ di gioia e speranza nel cuore. Voglio ringraziare, inoltre, Eleonora Serra dell’Ufficio Turismo del Comune di Nettuno, e il Vice Sindaco Alessandro Mauro per la disponibilità tempestiva nel permettere la realizzazione di questo videoclip”.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato un artista come Brazzo nella nostra città che con le sue luminarie ha fatto da sfondo al suo ultimo videoclip che rilanceremo sui nostri canali social nei giorni di Natale – dichiara il Vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – è importantissimo per noi trasmettere messaggi di speranza per il futuro nonostante il momento difficile che stiamo attraversando. Ci rende ancora più orgogliosi quando questi messaggi sono inclusivi e rivolti a tutte le fasce della nostra cittadinanza. La nostra è una città che fa del sociale uno dei suoi punti fondanti ed è stato un onore per noi permettere a Brazzo di mostrare il suo talento che va oltre i limiti e le difficoltà. Un messaggio forte e potente che porta in primo piano la diversità e la necessità di politiche che siano quanto più inclusive possibili. Il Comune di Nettuno sosterrà sempre questo tipo di iniziative, come già avvenuto a Febbraio quando il Performer Lis nettunese Mauro Iandolo ha portato la lingua dei segni sul palco del Festival di Sanremo”.