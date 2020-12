Nettuno. Alicandri risponde a Capolei: le sue sono accuse strampalate

Personalmente avrei evitato di rispondere al signor Vincenzo Capolei circa le sue strampalate accuse lanciate su Facebook, però poi mi sono detto che per onestà intellettuale (la mia) è meglio fugare ogni singolo dubbio che il suo precario equilibrismo sintattico potrebbe aver fatto venire ai nostri concittadini.

Iniziamo con chi starebbe prendendo le distanze dal mio comportamento. Beh chiariamo di cosa si tratta. Ho semplicemente sollevato il dubbio che il ruolo di consigliere regionale potrebbe essere incompatibile con quello di amministratore unico della Poseidon srl. Cosa avrei fatto signor Vincenzo Capolei? Messo in dubbio la guida della società di famiglia? Oppure semplicemente agito come consigliere comunale a tutela degli interessi dell’ente comunale come previsto dal testo unico degli enti locali? Quindi da cosa si dovrebbero prendere le distanze? Dal fatto che il sottoscritto sta facendo il consigliere comunale invece che il cartonato con annesso meccanismo per alzare la mano in consiglio? A me pare che la sua reazione signor Vincenzo Capolei ricordi molto quella della casta politica quando viene attaccatta sui fatti e sugli atti. La sua risposta infatti è tristemente infarcita di offese soprattutto quando straparla di invidia. Vede signor Vincenzo Capolei, ho tanti difetti, come quelli di essere rancoroso e vendicativo, ma l’invidia non mi appartiene e poi suvvia di cosa dovrei essere invidioso? Abbia pazienza…

Sulla parte finale in cui però mi incolpa di essere l’artefice di alcune cose, ammantandole di un fumus commissi delicti, le preannuncio signor Vincenzo Capolei che se non smentirà al più presto le sue parole in libertà sarò costretto a denunciarla per calunnia, per tutelare il mio nome e la mia dignità morale e politica, perché su queste cose non transigo in alcun modo.

Per l’ultima questione invece nella quale parla del Partito Democratico di Nettuno, le faccio presente che alle ultime elezioni il PD è stato il secondo partito più votato nella nostra città e così giusto per dire quello che era “arrivato primo” (la lega) si è liqueso, come si dice a Nettuno.

Ad maiora! Signor Vincenzo Capolei.

Dottor Roberto Alicandri

Capogruppo PD Nettuno