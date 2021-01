Fellinaria: La Roma di Federico Fellini. I giorni. I luoghi. I personaggi. Il nuovo libro di Enzo Lavagnini

Una Guida agile e puntuale alla Roma vissuta, ritratta e immaginata da Federico Fellini

Grazie a Enzo Lavagnini, storico e critico del cinema, regista e sceneggiatore, ora abbiamo un Baedeker romano-felliniano, dedicato a chiunque – turista curioso, visitatore cinefilo, abitante di Roma stesso – voglia passeggiare per la Città Eterna alla ricerca di luoghi, storie, volti legati alla vita e all’opera del Maestro.

Il lettore vi troverà un Lunario Romano, ovvero le date fondamentali della vita di Fellini a Roma. Poi un itinerario dei luoghi felliniani, reali e fantastici, dalle edicole ai bar, ai ristoranti, perfino alle case abitate da Fellini e dai suoi collaboratori. Infine una galleria di personaggi, romani doc e non, che hanno popolato la vita del regista nella Capitale.

E dunque benvenuti a questo Fellini Tour: ricco di aneddoti e di una malinconia un po’ da Amarcord romano, dietro la quale senti nascondersi a ogni angolo, con sciarpa e cappello, la silhouette ancora e per sempre viva del Maestro.

Enzo Lavagnini (Roma), critico, autore e scrittore, si occupa di storia del cinema. Ha pubblicato: Pasolini (Sovera, 2009); Il giovane Fellini nello splendente fulgore della vita (Palombi, 2011); Rapporto Confidenziale. Luigi Di Gianni, cinema e vita (Nuova Cultura, 2012). Inoltre ha contributo al volume Il maestro e la meglio gioventù: Pasolini e la scuola (Aliberti, 2005). Scrive per “Bookciak magazine”, “Diari di Cineclub”. È responsabile dell’Archivio Pier Paolo Pasolini di Ciampino. È nel Comitato Scientifico del “Centro Studi e Ricerche Pier Paolo Pasolini” (Università emui EuroMed Universidad Complutense – Madrid / Roma). È componente del Cda del Consorzio Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani.

