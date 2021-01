Non solo brutte notizie in questo inizio di anno 2021. Quella che vogliamo dare questo 10 gennaio è quella del compleanno di Angela Cofani per tutti Lina che proprio oggi spegne 100 candeline. La signora Angela vive ad Anzio ed è nata il 10/01/1921. A lei giungano gli auguri di tutta la redazione di inliberauscita.