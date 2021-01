Bando Fermenti ANCI: il Comune di Aprilia cerca partner per la co-progettazione di attività a favore dei giovani

Venerdì scorso il Comune di Aprilia ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per individuare possibili partner di progetto per la partecipazione al bando “Fermenti in Comune”.

L’avviso è rivolto ad associazioni, in particolare quelle giovanili, ad enti privati o pubblici (compresi altri Comuni) oppure ad “Associazioni temporanee di scopo (ATS)” in via di costituzione, tra soggetti (max 3 incluso il capofila) del Terzo Settore, il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni.

Il bando “Fermenti in Comune” pubblicato da ANCI si propone di selezionare (e quindi finanziare) proposte progettuali presentate dai Comuni, suddivisi per fasce dimensionali, che attivino sui territori un’azione forte e mirata di sviluppo, rilancio e innovazione, incentrata su un ruolo incisivo da parte dei giovani under 35.

“Per rispondere al bando ANCI – commenta l’Assessore Elvis Martino, che ha la delega alle Politiche Giovanili – abbiamo deciso di raccogliere proposte che provengono dal tessuto sociale e associativo cittadino, perché siamo convinti, così, di poter rispondere in modo più efficace ai bisogni del territorio. I Comuni tra i 15mila e i 100mila abitanti, come Aprilia, possono esser destinatari di fondi pari a 120mila euro. Confidiamo dunque nella creatività e nella capacità di visione delle nostre associazioni e dei nostri giovani, riservandoci poi la possibilità di valutare la proposta migliore da supportare e proporre all’ANCI”.

Cinque sono gli ambiti generali di riferimento per le proposte progettuali: uguaglianza per tutti i generi, inclusione e partecipazione, formazione e cultura, spazi ambiente e territorio, autonomia welfare benessere e salute.

I soggetti interessati hanno tempo fino alle ore 13:00 del 18 gennaio 2021, per inviare la propria proposta attraverso la modulistica disponibile sul sito del Comune di Aprilia. La manifestazione di interesse andrà inoltrata via PEC all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it e indirizzata a “Ufficio Sport e Politiche Giovanili”, indicando nell’oggetto “Avviso Pubblico Fermenti in Comune – Partenariato”.