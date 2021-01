“Covid Revolutioun” incontri con i protagonisti post emergenza, venerdì 15 gennaio

La Duemme Multimedia, società che opera nel campo della comunicazione, eventi culturali e monitoraggio legislativo da più di un quarto di secolo, continua la sua iniziativa convegnistica “ a distanza” con il quarto appuntamento di “COVID REVOLUTION-Incontro con i protagonisti del mondo post emergenza”, previsto per venerdì 15 gennaio 2021, con ospiti questa volta la neuropsichiatra di Frosinone, Giuseppina Bonaviri, PhD in Neuroscienze, coordinatrice e autrice di un lavoro editoriale molto interessante sul Coronavirus, “Oltre il Covid. Perché il Futuro si costruisce” e Giovanni Del Giaccio, giornalista di Anzio ma oramai da più di un decennio in redazione al “Messaggero” di Latina con una particolare preparazione e competenza sulla tematica della comunicazione medico-scientifica.

A moderare anche questa volta nella modalità “on line” sempre il responsabile per la comunicazione della Duemme, Angelo Pugliese.

La sfida che ci pone il Covid19 continua come continuano i sacrifici a cui il virus ci obbliga per evitare che questa pandemia diventi ancora più grave. La serie di incontri coi diversi relatori che la nostra società ha allestito in questi due mesi utilizzando la piattaforma dei “Social Network”, anche per rispettare le normative anti-assembramento, continua per cercare di capire anche non solo il presente che questa terribile malattia infettiva ci mette davanti ai nostri occhi ma soprattutto per cercare di capire come programmare il futuro, “prossimo” e “remoto”.

Il meeting sarà visibile tramite una diretta video sul profilo facebook.com/duemmemultimedia .

Coloro che vorranno porre domande potranno commentare la diretta tramite l’interfaccia di Facebook in diretta.