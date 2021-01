E’ online, sul sito del Comune di Anzio, l’avviso pubblico per le misure di contrasto alla povertà

“E’ pubblicato online, sul sito istituzionale del Comune di Anzio, l’avviso pubblico per le misure di contrasto della povertà e della marginalità sociale. Come Giunta, abbiamo stanziato 29.000 euro per i contributi una tantum in favore delle famiglie o delle persone in stato di disagio socio-economico e 60.000 euro per i nuclei monogenitoriali, con a carico figli fino al ventunesimo anno di età. Questi 89.000 euro si aggiungono a tutta una serie di azioni concrete, in favore delle persone in difficoltà, che abbiamo varato dall’inizio della pandemia ad oggi”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio, Velia Fontana, in riferimento alla pubblicazione dell’avviso pubblico, insieme al modulo per inoltrare la domanda, destinato ai cittadini che vivono uno stato di disagio economico.

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio16_procedimenti_0_55868_25_1.html

Le richieste dovranno essere presentate via posta elettronica all’indirizzo email dedicato unatantum@comune.anzio.roma.it , entro le ore 12:00 del 12 febbraio 2020.