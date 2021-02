5 febbraio quinto appuntamento con Covid Revolution

VENERDI’ 05 FEBBRAIO ALLE ORE 18 CON LA DIRETTA LIVE SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA DUEMMEMULTIMEDIA CON CARLO COLISTA , PROJECT MANAGER ITALIANO NEL CAMPO DELL’INFORMATION TECHNOLOGY

La Duemme Multimedia, società che opera nel campo della comunicazione, eventi culturali e monitoraggio legislativo da più di un quarto di secolo, continua la sua iniziativa convegnistica “ a distanza” con il quinto appuntamento di “COVID REVOLUTION-Incontro con i protagonisti del mondo post emergenza”, previsto per venerdì 05 febbraio 2021.

Si parla di Information Technology con Carlo Colista, classe 1976, cresciuto tra Anzio e Nettuno, 20 anni di esperienza come project manager in Italia e all’estero con alcune delle più importanti società di consulenza nel campo come la Accenture e attualmente da più di 10 anni operativo tra Regno Unito ( dove vive) e Irlanda e da 3 come Director-Head of EMEA professional services.

Con Colista si affronteranno le nuove opportunità e anche le nuove dinamiche di organizzazione del lavoro nel campo dell’ICT, frutto del quadro profondamente favorevole alla innovazione digitale determinato dai nuovi comportamenti determinati nei paesi occidentali con lo sviluppo del lavoro a distanza e più in generale dalla maggiore importanza dei servizi Internet 4.0.

A moderare anche questa volta nella modalità “on line” sempre il responsabile per la comunicazione della Duemme, Angelo Pugliese.

Il meeting sarà visibile tramite una diretta video sul profilo facebook.com/duemmemultimedia .

Coloro che vorranno porre domande potranno commentare la diretta tramite l’interfaccia di Facebook in diretta.

Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare il cell. 347-3309710.