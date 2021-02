Nettuno. Onori: Europassione per l’Italia percorso Unesco

“I Sindaci della Rete Europassione per l’Italia su iniziativa del Sindaco del Comune Capofila di Caltanissetta Arch. Roberto Gambino, sono stati invitati a partecipare ad una riunione in videoconferenza che si è tenuta GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO ALLE ORE 15.00.

Alla riunione ha partecipato anche la dott.ssa Patrizia Nardi, responsabile tecnico- scientifico del progetto per una Proposta di Candidatura al Riconoscimento del Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, “oggi abbiamo rinnovato – ovviamente

online- l’impegno alla salvaguardia condivisa con i 29 sindaci delle città piccole e medie e dei borghi italiani che aderiscono al progetto UNESCO di Europassione per l’Italia. Molto interessanti le narrazioni della salvaguardia in tempo di Covid e molta

determinazione a continuare il nostro lavoro utilizzando ciò che la tecnologia ci offre.

Un patrimonio immateriale sparisce se non è alimentato dalla passione, anche

quando fuori è buio.

Grazie al Comune di Caltanissetta, al sindaco Arch. Roberto Gambino e all’assessore Marcella Natale, ai Sindaci e agli Assessori intervenuti, al Presidente e CD di Europassione.

Si ringrazia il nostro Sindaco Ing. Alessandro Coppola, per aver partecipato come parte attiva all’incontro, insieme all’assessore Camilla Ludovisi e al Presidente dell’Associazione

APS “Ente Nettunese Sacre Rappresentazioni ed Eventi, Prof. Fausto Onori.

Prof. Fausto Onori