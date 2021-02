Nettuno. Alicandri e Federici: Forza Italia tratta la Poseidon come un possedimento

Ogni giorno la politica di Nettuno riesce a stupirci, in peggio. Quest’oggi il ras di Anzio e Nettuno, il signor Fabio Capolei ha incontrato i sindacati della Poseidon, società che presiede e fin qui tutto normale. Lo apprendiamo perché oramai sulla stampa egli comunica ogni suo spostamento. A breve anche quelli tra il divano di casa e il tavolo della cucina. Ma quello che appare assurdo è che a questa riunione fossero presenti dei consiglieri comunali di forza Italia ovvero del gruppo consiliare dei Capolei. Ovviamente nessun altro consigliere era stato invitato ed era quindi presente a questa riunione. Questo non fa che accreditare la nostra boutade nella quale avevano presentato la Poseidon come la nuova società di famiglia del signor consigliere regionale Fabio Capolei. Siamo sempre più convinti che serva una full immersion di galateo amministrativo se non addirittura delle ripetizioni sull’abc di cosa si possa e cosa non si debba fare quando si amministra una città.

Roberto Alicandri

Marco Federici