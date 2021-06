Anzio. Il 29 maggio la presentazione del nuovo libro di Enzo Ciconte “L’Assedio”

Il giorno 29 giugno alle ore 18, presso la sede di Alternativa per Anzio in via di Valle Schioia 125 – Lavinio, l’associazione “Coordinamento Antimafia Anzio – Nettuno” presenta il nuovo libro di Enzo Ciconte “L’Assedio”.

Il libro rappresenta un quadro storico dell’ evoluzione criminale nella capitale dalla malavita romana alle mafie autoctone. Un libro essenziale per conoscere e comprendere. L’ autore, docente universitario di storia della criminalità mafiosa, ci racconta della Roma degli anni 60 della dolce vita, dello sviluppo economico e dell’inarrestabile radicamento mafioso.

Con l’autore ne parlerà il Presidente dell’associazione Coordinamento Antimafia Anzio – Nettuno Edoardo Levantini.