Aprilia Original Music 2021, al via il contest per cantanti e band apriliane

Selezioni estive ed esibizione finale durante i Salotti Culturali a settembre

Ritorna quest’anno l’Aprilia Original Music, il contest musicale rivolto a solisti e band emergenti (e non) del territorio. Un appuntamento ormai tradizionale, che quest’anno si arricchisce di diverse novità.

La prima è la divisione del concorso in due fasi: la prima avrà luogo nei giovedì di luglio, quando, in concomitanza con gli Shopping Days, i concorrenti in gara potranno esibirsi in diverse location nel centro urbano, mostrando il proprio talento e allietando le serate dell’estate apriliana.

Nel corso delle serate estive, una giuria di esperti attribuirà a ciascun concorrente un punteggio, che sarà sigillato in busta chiusa in attesa del responso del pubblico. La seconda novità dell’edizione 2021, infatti, è il voto online da parte degli utenti social, che attraverso il proprio like potranno indicare la propria preferenza. Per tutto il mese di agosto, infatti, sulla pagina Facebook della Pro Loco di Aprilia saranno pubblici i video delle esibizioni di ciascun partecipante.

Al termine del mese, il voto online e quello della giuria saranno ponderati (40% al primo e 60% al secondo) e sommati. La classifica servirà a selezionare i 5 finalisti che il prossimo 26 settembre 2021, durante i Salotti Culturali organizzati per la Festa di San Michele, potranno esibirsi per conquistare il premio finale.

“Siamo ben lieti di poter riproporre un appuntamento così atteso da parte di tanti artisti del territorio – commenta l’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Gianluca Fanucci – quest’anno, proprio al termine di un periodo così duro come quello che abbiamo vissuto per la pandemia, abbiamo scelto di puntare ancora di più sulla partecipazione e il coinvolgimento. E di “allungare” i tempi del contest, per far conoscere ancora meglio gli artisti in gara”.

Il concorso è organizzato dal Comune di Aprilia, dal Consiglio dei Giovani e dalla Pro Loco di Aprilia. Per partecipare, basta inviare una mail a info@prolocoaprilia.it, indicando nome del solista o della band, genere musicale, un recapito telefonico, le disponibilità per le esibizioni a luglio ed eventuali autorizzazioni per artisti minorenni. La richiesta va inviata entro e non oltre il 29 giugno 2021.

L’iscrizione è gratuita, mentre son previsti premi per il primo, il secondo e il terzo classificato finale.

In allegato il regolamento del concorso regolamento contest AOM21