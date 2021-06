Anzio. Buccolini: Un voto favorevole per l’aumento delle tariffe dell’acqua da spiegare

Riceviamo e pubblichiamo

Movimento I❤️Anzio® – Un voto favorevole per l’aumento delle tariffe dell’acqua da spiegare.

Sarebbe opportuno, da parte del Sindaco Dr. Candido De Angelis, spiegare al popolo, ai cittadini tutti, il suo voto favorevole all’aumento indiscriminato delle tariffe di Acqualatina S.p.a..

Dalle relazioni trasmesse ai sindaci dell’Ato 4, l’aumento tariffario del servizio idrico è del 4,9% per quanto riguarda il 2020, del 5% per il 2021, dell’1,87% per il 2022 e dello 0,37 per il 2023. Da questi dati si enuncia un incremento di oltre il 10% per il prossimo quadriennio.

Non vogliamo riparare sull’argomento pandemia, non vogliamo utilizzare l’enorme crisi lavorativa ed economica dal quale cerchiamo di venirne fuori tutti, non ci appelliamo al rischio sblocco licenziamenti, ma alla fine è assolutamente inevitabile, e si richiede una spiegazione chiara e limpida per una decisione che riteniamo assolutamente oltraggiosa nei confronti dei cittadini tutti.

Dopo mesi di proclami da parte dell’Amministrazione per gli alimenti donati ai più bisognosi, dopo i tanti conclamati denari investiti per le spese gratuite per il Covid, come mai un voto favorevole per tale aumento?

Certo, ci rendiamo conto che in 3 anni la campagna elettorale di questa Amministrazione non è mai terminata. Soldi spesi per puro narcisismo politico, come i €.70.000,00 investiti per le luminarie natalizie, o gli oltraggiosi €.10.368 per il “fantoccio volante”. Effetti speciali dei quali in pochi hanno potuto trarne beneficio, nell’ultimo caso addirittura l’effetto è stato assolutamente contrario.

In piena pandemia ci si è vantati di essere sempre dalla parte del cittadino, di ritenere assolutissimamente necessari interventi che aiutino le famiglie più in difficoltà, ed infatti, ci si è completamente dimenticati dell’arenile per le persone invalide e anziane sulla Riviera Mallozzi.

Troppo impegnati a Dicembre con le luminarie natalizie? Troppo impegnati a emanare comunicati stampa giornalieri a spese dei contribuenti? Denari investiti per interviste televisive a puntate con le domande “filtrate”?

Meglio non andare oltre, non ci vogliamo dilungare su tanti altri argomenti passati e presenti, sicuramente ci attendiamo delle risposte per un voto favorevole non chiaro, per un’azienda al terzo posto a livello nazionale per dispersione idrica, condutture fatiscenti e qualità discutibile.

La città nonostante tutto non è una metropoli, alcuni eventi circolano ancora come al tempo delle “sensali”, in molti parlano di un’assunzione da parte di Acqualatina S.p.a. di un figlio di assessore… chiacchiere?

La cittadinanza tutta rimane in attesa di un intervento esplicativo per una decisione assolutamente non condivisibile.

Giorgio Buccolini – Movimento I❤️Anzio®