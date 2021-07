Anzio. Il 15 luglio la presentazione del libro “Un Puzzle D’amore” di Maria Grazia Conti

“Racconti che ti conducono alla scoperta dell’amore e delle sue tante sfaccettature che, come tasselli di un puzzle, andranno a formare il quadro della vita. Questo è il tema del libro “Un puzzle d’amore”. appena pubblicato di Maria Grazia Conti per La Caravella Editrice. Il libro sarà presentato il 15 luglio alle ore 18.00 da Elisabetta al Porticciolo al Molo Pamphili di Anzio. Il libro si può ordinare su Mondadori Store, si possono trovare delle copie anche all’edicola di via Gramsci di anzio, alla libreria via XX settembre Anzio e all’edicola in piazza a Lavinio.