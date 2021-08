Il 5 settembre torna l’appuntamento con il Wine Festival

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, torna l’appuntamento con il Nettuno Wine Festival, la grande kermesse enogastronomica itinerante che mette in mostra tutte le eccellenze del nostro territorio, dalla cucina al vino. Venti punti degustazione con il meglio dei vini doc locali e della cucina nettunese, per una grande domenica di gusto e sapori che chiuderà il programma #NettunoEstate2021. L’appuntamento è nel centro della città il prossimo 5 settembre a partire dalle 18, promosso dalla ProLoco Forte Sangallo con il contributo del Comune di Nettuno.​

“L’enogastronomia è una delle nostra eccellenza e tra i maggiori veicoli turistici del nostro territorio – dichiara il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – le nostre cantine producono vini riconosciuti a livello internazionale, pluripremiati al vinitaly, e apprezzati in tutto il Mondo. Produzioni di eccellenza che saranno accompagnate dal meglio della cucina nettunese, con i più importanti ristoratori del nostro territorio che prepareranno piatti ideati proprio per questo evento. Durante questa stagione estiva abbiamo puntato molto sugli eventi enogastronomici che hanno riscosso un enorme successo, abbiamo voluto chiudere con il Nettuno Wine Festival perché mette in risalto quanto di meglio il nostro territorio ha da offrire richiamando turisti da ogni parte della Regione”.

Protagonisti : la Cantina Bacco, l’Azienda agricola Divina Provvidenza, i Vigneti Fontana, l’ “I.I.S. Apicio Colonna Gatti” di Anzio e altri 30 tra ristoranti e gelaterie che lungo un percorso di quattro chilometri tra le vie della città e il borgo medievale.

Ad essere decantato ancora una volta il Cacchione, un vigneto storico che esprime la ricchezza del nostro territorio.