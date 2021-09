Nettuno, il 17 settembre al Forte Sangallo una serata all’insegna del ricordo

Una serata all’insegna del ricordo, quella che sarà presentata il prossimo 17 Settembre nella cornice medievale del Forte Sangallo, col patrocinio del Comune di Nettuno, organizzata dall’Associazione Culturale “MEMORIE NETTUNESI”, già presente su facebook con unn “gruppo” di quasi 4.000 utenti, dove quotidianamente si postano foto, aneddoti e

curiosità sulla Nettuno che fu, nel vivido ricordo di chi quei periodi li ha magari vissuti di

persona, o ne ha conoscenza per ciò che gli veniva tramandato in famiglia.

“IMPRESSIONI di NETTUNO. Arte, poesia e…quattro chiacchiere il libertà”, questo il titolo

proposto, vedrà il ricordo come protagonista principale della serata, ma anche la ricerca di

quella preziosa identità culturale del nostro paese, che va preservata e tramandata alle

nuove generazioni, seguendo il nostro obiettivo: conoscere, amare, difendere; pertanto saranno proposte foto d’annata e dipinti d’autore, e soprattutto poesie che saranno declamate in dialetto nettunese.

Il Presidente dell’Associazione Culturale “MEMORIE NETTUNESI”, Rodolfo Ottolini, rivolge,

per l’occasione, parole di ringraziamento per chi ha contribuito alla realizzazione dell’evento: “Ringrazio il Direttore Artistico Simone Massari, la presentatrice della serata Katia Farina, la scuola di danza di Patrizia Paccariè per le coreografie e balletti, l’Associazione “Stella del Mare” per l’uso dei costumi tradizionali, e da tutti i soci che si sono spesi per la realizzazione tecnica dell’evento. Siamo inoltre felici che la giornalista Anna Silvia Angelini abbia scelto questa serata per presentare la sua ultima fatica letteraria, dedicata al mondo femminile molto spesso violato. In ultimo, voglio ringraziare gli sponsor che con i loro piccoli contributi ci hanno permesso di organizzare un grande evento come il nostro, che siamo sicuri lascerà un ricordo nel cuore di chi vorrà partecipare”.

La serata si svolgerà il 17 Settembre alle ore 18:30 presso il Forte Sangallo di Nettuno

e prevede modalità di partecipazione legate dalle attuali normative Covid, che saranno

garantite nella loro attuazione da AEZA. L’accesso al Forte è su prenotazione allo

351.64.32.118. Per qualsiasi informazione info@memorienettunesi.it.