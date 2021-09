Ogni azienda che sia grande o piccola, dispone di un supporto tecnologico per svolgere le proprie attività operative. Questo supporto ha bisogno di attualizzazioni o manutenzione, che devono essere fatte periodicamente.

Guasti o malfunzionamenti alla rete sono solo alcuni dei problemi che sorgono quando si lavora con questo tipo di ausilio. Un’azienda non può permettersi di fermare il lavoro, avere dei cali di produttività, e inevitabilmente subire una perdita economica, solo per aver trascurato questa situazione.

L’assistenza informatica nel 2021 è un servizio fondamentale, sia per i privati sia per le aziende. Si tratta di un di supporto a 360°, che risolve qualsiasi tipologia di problematica su tutti i dispositivi sia dalla parte hardware che dalla parte software come computer, server, stampanti o reti aziendali.

Aziende come Network Consulting, ad esempio, mettono a disposizione i propri tecnici informatici collaborando con una vera e propria partnership. Queste figure dispongono di anni di esperienza, ma soprattutto la passione per la tecnologia, mettendola a servizio del cliente con un intervento tempestivo.

Cosa fa il tecnico informatico

Il ruolo del tecnico informatico è quello di installare, configurare, aggiornare qualsiasi hardware o software, ma anche quello di risolvere problemi riguardanti le apparecchiature.

Il grande vantaggio del tecnico informatico è quello di poter operare senza dover essere presente in azienda. Agendo da remoto ha la possibilità di ottimizzare i tempi e i costi, perciò la risoluzione del problema sarà vantaggiosa facendo risparmiare molti soldi alla società.

Vediamo nello specifico alcuni dei servizi che riguardano l’assistenza informatica:

il backup delle informazioni e dei dati aziendali;

la configurazione, l’installazione e la rimozione dei software;

la risoluzione dei problemi di rete;

la configurazione e il controllo delle periferiche;

la configurazione e la risoluzione dei problemi legati alla posta elettronica.

La sicurezza alla base di tutto

Nel 2020 si è registrata una crescita del 12% dei cyber attacchi, nessun settore è stato escluso. Sanità, finanza, trasporti e pubbliche amministrazioni, hanno avuto problemi e perdite di denaro.

La sicurezza dei propri dati è alla base per avere un’attività nel 2021. Utilizzare brand professionali dove affidare dati sensibili e informazioni importanti, fa dormire tranquillamente la notte senza avere la minima paura di perderli.

Investire in prevenzione significa ridurre il rischio di spendere in futuro cifre molto più grandi. Questi sono solo alcuni degli attacchi informatici che può subire un’azienda:

perdita dati;

virus;

spionaggio industriale;

estorsione;

truffe.

Che si voglia chiamarli cyber attacchi, hacker o criminali, il risultato è sempre lo stesso per il cliente. Protezioni di primo livello che garantiscono l’accesso a dati non autorizzati e sistemi sempre in aggiornamento per garantire il patrimonio informativo, sono i servizi che Network Consulting, ad esempio, con i suoi tecnici informatici mette a disposizione alle aziende.

Nel 2021 la scelta di un assistente informatico non può non essere tenuta in considerazione. La decisione vincente per ogni azienda che fa guadagnare tempo e denaro. Sia nel supporto del lavoro quotidiano, sia nell’eventualità ci sia un attacco informatico nei nostri confronti, il servizio di assistenza informatica è essenziale in qualsiasi attività nel moderna.