Nettuno. Il 23 ottobre l’evento “liberi nel cuore” incontro di inclusione sociale con Michele Cioffi

Il prossimo 23 Ottobre, presso l’Oratorio di Santa Barbara, alle ore 16.00 in collaborazione con Gildo Armillei e con il patrocinio del Comune di Nettuno , lo scrittore Michele Cioffi presenta un grande incontro dedicato all’inclusione sociale e alla cultura dal nome

“Liberi nel Cuore”.

Con questo evento Michele esaudisce il suo sogno più grande, quello di cercare di essere utile cercando di abbattere barriere spesso invisibili.

Prima di Natale verrà realizzato un audiolibro, che verrà distribuito a 2 milioni di persone, tra ciechi totali ed ipovedenti su 130 sezioni in tutta Italia, a titolo totalmente gratuito.

Da questa realizzazione, l’idea di coinvolgere in una grande manifestazione le Associazioni che si occupano di disabili del territorio di Anzio e Nettuno, perché la cultura espressa in ogni forma e contaminazione, arte e inclusione sociale, possa diventare un connubio perfetto per la nostra società.

La voce passa proprio alle varie Associazioni che saranno presenti sul palco, per esprimere le idee e le criticità nelle quali ogni giorno vivono centinaia di persone.

La manifestazione è completamente gratuita, e segue tutte le norme di sicurezza.

“Spero che questa manifestazione rappresenti un nuovo inizio di speranza per tante persone che soffrono ogni giorno. Non esistono bacchette magiche in questo senso, ma deve esistere la giusta attenzione di ognuno di noi e farlo con il cuore” dichiara Michele Cioffi.