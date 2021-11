Nettuno. 20 novembre: Sulle tracce degli Alleati nel bosco del Foglino

Il 20 novembre 2021 il Gruppo ricerche storiche Nettunia, organizza un tour al Bosco di Foglino

programma del tour “Sulle tracce degli Alleati nel bosco del Foglino”:

Ore 9:00 – esposizione di cimeli della Seconda Guerra Mondiale ( da collezioni private ) in prossimità dell’ingresso al bosco in via Acciarella, fronte al Monumento ai caduti della Terza Divisione di Fanteria US.

Ore 10:00 – intervento del Presidente dell’Associazione Terza Divisione di Fanteria avamposto 16 Italia, Luigi

Settimi, che illustrerà il coinvolgimento della terza divisione statunitense nell’operazione Shingle, con

particolare attenzione per i giorni vissuti sulla testa di ponte.

Ore 11:00 – inizio della passeggiata tra le trincee americane partendo dal cippo commemorativo guidati dall’appassionato locale, Goffredo Danna che condurrà il team attraverso il bosco, descrivendo le particolarità del luogo ed il ruolo che ebbero i soldati americani.

Ore 12:30 – termine dell’evento.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, anche i cani possono accedere al sito muniti di guinzaglio, museruola per le taglie grandi ed attrezzati di bustine per la raccolta dei bisogni.

La passeggiata non è difficile ma bisogna tenere presente che si svolgerà su sentieri boschivi è quindi necessario premunirsi di vestiario compatibile con le condizioni ambientali.

Chi vorrà, previa prenotazione, c’è la possibilità di fermarsi per il pranzo, spostandosi in località Anzio in un

agriturismo, che sovrasta il settore di sbarco affidato alle truppe inglesi denominato Peter Beach, degustando

prodotti locali con un menù convenzionato.

Per tutta la durata del tour, ci sarà un cineoperatore che riprenderà a terra ed in aria, lo svolgersi della manifestazione.

Si pregano i partecipanti di condurre un comportamento idoneo e rispettoso per la natura e la fauna che.abita questi luoghi.

L’appuntamento è fissato per le ore 8:45 presso l’area antistante il civico n167 di via Acciarella Nettuno.