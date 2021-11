Anzio. Legambiente: domenica 21 festa dell’albero al parco di via delle Boungavillae a Lavinio

Quest’anno il circolo Legambiente “Le Rondini” di Anzio e Nettuno ha organizzato una piantumazione di 8 arbusti seguita da un laboratorio tematico a cura delle e dei giovani del circolo, a cui tutta la popolazione cittadina è invitata a partecipare. Ma cos’è la Festa dell’albero? La festa dell’albero è la campagna di Legambiente nazionale per la riforestazione del suolo, mai come ora più attuale ed urgente per il contrasto al cambiamento climatico.

L’appuntamento è per domenica 21 novembre 2021 alle ore 9.30, presso il parco di via delle Boungavillae a Lavinio (Anzio).

Pronti, partenza, si pianta!

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti.

Per maggiori informazioni:

• circolo_legambiente@yahoo.it

• m.mariani@legambientelazio.it