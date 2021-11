Beatrice Scolletta è Miss Lazio 2021: ha 26 anni ed è di Nettuno

Si chiama Beatrice Scolletta la Miss Lazio 2021. Ha 26 anni, vive sul litorale, a Nettuno ed è laureata e mamma di due bambini. Nella serata di ieri sabato, a Cinecittà World, sono stati conferiti altri 7 titoli regionali: Miss Lazio, Miss Cinema Lazio, Miss Eleganza Lazio, Miss Sorriso Lazio, Miss Sport Lazio, Miss Miluna Lazio, Miss Etruria e Miss Riviera Tirrenica. Madrina dell’evento la Miss Italia in carica Martina Sambucini.

Quaranta concorrenti in gara si sono contese i titoli in palio per accedere alla pre-finali nazionali in programma a Roma lunedì 29 novembre all’Hotel Crowne Plaza: un evento a cui parteciperanno circa 200 ragazze da tutta Italia, ma solo 30 di loro accederanno alla finalissima nazionale di dicembre per l’82esima edizione di Miss Italia.

La classifica delle miss e i titoli già acquisiti:

Al primo posto Beatrice Scolletta: Ha 26 anni, è nata a Roma ma vive a Nettuno (RM). Occhi marroni, capelli castani, è alta 179 cm. È sposata con Roberto ed è mamma di due bambini, Leone (6 anni) e Vittoria Romana (3). Laureata in Scienze e tecniche psicologiche, ha praticato tanto sport: artistica, nuoto, danza, danza aerea, pole e, infine, fitness. Non ha hobby particolari, ma ha frequentato l’accademia d’arte drammatica e le piacerebbe tornare a recitare. Più che un sogno nel cassetto ha un progetto di vita: aprire un suo centro di pet therapy.

Miss Cinema Lazio 2021: Nicole Cianfanelli, 18 anni, studentessa liceo scienze umane

Miss Eleganza Lazio 2021: Chiara Destro, 19 anni, perito agrario

Miss Sorriso Lazio 2021: Giada Lanzellotti, 19 anni, studentessa in biotecnologie

Miss Sport Lazio 2021: Eleonora Mascaro, 18 anni, studentessa liceo linguistico

Miss Miluna Lazio 2021: Alessia Cicioni, 20 anni, studentessa in giurisprudenza

Miss Etruria 2021: Ilaria Fiocchetti, 19 anni, frequenta l’accademia di teatro

Miss Riviera Tirrenica 2021: Chiara Cesaroni, 24 anni, studentessa in farmacia

Miss Roma 2021 Alice Ferazzoli

Miss Cinema Roma 2021 Alessia Sebastianelli,

Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2021 Ewelina Dudzinska,

Miss Be Much Lazio 2021 Barbara Moroni

Miss Cinema Roma 2020 Giulia Talìa (finalista lo scorso anno, ammessa con un “pass” speciale).