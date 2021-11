La lettera di un cittadino di Anzio che mette in evidenza l’incuria in cui versa la zona di via Dante tra Lavinio e via Delle 5 Miglia.

Gentile direttore

Volevo mettere in risalto per l’ ennesima volta come la “foresta ” di via Dante avanza sempre di più senza nessuna soluzione e menefreghismo generale. “Foresta” che comporta animali e con la pioggia tutto il resto con condizioni scandalose e vergognose. Mancano solo le scimmie poi stiamo apposto.

Firmato A.D.F