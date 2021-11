“Guarda chi si rivede”, i Carta Bianca replicano stasera al teatro Uniko

Dopo il SOLD OUT del 19 novembre, i Carta Bianca raddoppiano sabato 27 novembre al Teatro Uniko di Lavinio con “Guarda chi si rivede”.

Questo nuovo lavoro è sicuramente un omaggio al pubblico e al suo ritorno a Teatro; un Teatro senza pubblico è come una Chiesa senza fedeli: non ha motivo di esistere. Da questo nuovo inizio nasce l’esigenza di portare in scena “Guarda chi si rivede”, un’istantanea di un mondo confuso in attesa di decreti, aggiornamenti sanitari ma soprattutto di normalità, una normalità venuta a mancare a causa della pandemia che ha visto ognuno di noi giocare a fare altri mestieri nei momenti di lockdown: chi non si è improvvisato chef o operaio edile a casa sua?

Da questa analisi inaspettata e ironica si è sviluppata la trama dello spettacolo: una carrellata di quadri surreali, dove risvolti, trame e situazioni rappresentate diventano elemento da estremizzare facilitando la creazione di personaggi fuori dalle righe, esagerati, contraddittori ed esilaranti capaci di divertire il pubblico e, perché no, anche di farlo riflettere.

Una rappresentazione brillante e dissacrante, dai ritmi serrati, dove si ride dall’inizio alla fine, il tutto unito saldamente da un altro ingrediente fondamentale che caratterizza da sempre i nostri show, la musica.

In un mondo sempre più in smart-working, il teatro riapre le sue porte e gli attori presenti, in modo del tutto analogico, all’apertura del sipario non potranno che dire… “Guarda chi si rivede”.