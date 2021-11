Nettuno, si accende il Natale tra luminarie, trenini e villaggi delle fiabe

Si accende il Natale a Nettuno. L’appuntamento è per oggi alle ore 16 in piazza Cesare Battisti dove è stato allestito il Villaggio delle Fiabe, visitabile liberamente senza vincoli di orario e senza bisogno di acquistare alcun biglietto, che verrà acceso insieme all’Albero di Natale e alle mura del Borgo Medievale, adornate da una cascata di luci natalizie, al Forte Sangallo, e a tutte le luminarie artistiche che hanno vestito a festa il centro cittadino.

“Sarà un Natale di speranza dedicato soprattutto ai più piccoli che in questi due anni hanno particolarmente sofferto le restrizioni dettate dalla pandemia – dichiara il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – oggi accenderemo le luminarie natalizie in anticipo rispetto agli anni passati per dare modo a tutti di vivere per più giorni la magica atmosfera del Natale, ma anche per sostenere le attività commerciali locali fortemente penalizzate lo scorso anno. Voglio ringraziare l’Ufficio Turismo del Comune di Nettuno e il dirigente dell’area Gianluca Faraone per il grande lavoro svolto che ha permesso di realizzare questo bellissimo progetto di illuminazione artistica della nostra città”.

Un Natale fiabesco a Nettuno grazie anche al suggestivo trenino di Natale che sarà attivo, in maniera completamente gratuita, tutti i giorni dal 18 dicembre fino al 30 dicembre e il 6 gennaio 2022 e che farà vivere ai più piccoli la magia del Natale accompagnandoli tra le bellissime luminarie artistiche con quattro fermate: Piazza Mazzini – Fontana del dio Nettuno, Piazza Battisti – Villaggio delle Fiabe, Piazzale San Rocco-Santuario N.S. delle Grazie, Piazza IX Settembre 1943 – Stazione F.S. Nettuno.

Nei prossimi giorni verrà diffuso il ricco calendari di eventi organizzati per il periodo natalizio, con animazione per bambini, il trono di Babbo Natale e tante altre sorprese per i bambini di tutte le età.