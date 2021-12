CFU. “Fibromialgia: le parole di un dolore invisibile” oggi a Roma la presentazione del corto

(DIRE) Roma, 1 dic. – Giovedì 2 dicembre alle ore 16.30 presso l’Istituto Geografico Italiano Palazzetto Mattei a Villa Celimontana in via della Navicella 12 a Roma verrà presentato in anteprima nazionale il cortometraggio ‘Fibromialgia: le parole di un dolore invisibile’, diretto dal regista Davide Catalano e prodotto dal Comitato Fibromialgici Uniti Italia (CFU-Italia Odv)-MAG Produzione-SICILGRASSI.

“L’opera di Catalano, ambientata a Roma,- fa sapere il CFU-Italia- affronta le molteplici sfumature della Fibromialgia nella vita quotidiana di due donne e di un uomo. Elemento peculiare di questo corto è il coinvolgimento nel cast di tutti attori non professionisti e affetti da questa malattia ‘invisibile’, progressivamente invalidante e tutt’ora non riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale. I tre protagonisti, dialogando con un giornalista, raccontano la propria difficile convivenza con la malattia ma anche il desiderio di riscatto sociale”.

“Alla proiezione seguirà un dibattito moderato dal giornalista Andrea Pranovi. Sono previsti gli interventi di esponenti istituzionali, tra cui la senatrice Paola Boldrini, prima firmataria del Ddl 299 che contiene disposizioni in favore delle persone affette da Fibromialgia, della Senatrice Loredana De Petris, dei deputati Stefano Fassina e Walter Rizzetto, della Consigliera della Regione Lazio, Marta Leonori e della Consigliera dell’Assemblea Capitolina Michela Cicculli. Sarà presente inoltre Antonio Gaudioso, già Segretario Generale di Cittadinanzattiva e oggi capo segreteria tecnica del Ministro della Salute. Sono stati invitati il Ministro della salute Roberto Speranza, gli Assessori del Comune di Roma Capitale Sabrina Alfonsi e Andrea Catarci, il Consigliere dell’Assemblea Capitolina Alessandro Luparelli, la Presidente del Municipio Roma I Lorenza Bonaccorsi e la Presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello”. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming cliccando sul seguente link:https://urly.it/3gkxv