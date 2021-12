Anzio, l’8 dicembre si accendono gli alberi di Natale

“Accendiamo il Natale”. Al via la terza edizione del “Natale sul Mare” di Anzio, pianificata dall’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis, che si candida a rappresentare un punto di riferimento per i cittadini ed i turisti che sceglieranno la città neroniana per trascorrere le festività natalizie 2021/2022.

Dal 4 dicembre accensione luminarie, l’8 dicembre, dalle 15.30 in Piazza Pia e dalle 16.00 in Piazza Lavinia, tanti eventi ed accensione degli alberi di Natale.