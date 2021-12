La cantautrice Ariete tra i big del festival di Sanremo 2022

Sanremo 2022, svelati i nomi di 16 cantanti in gara: da Emma a Gianni Morandi, Ariete, Boomdabash.

Ancora non è la lista ufficiale, ma arrivano le prime indiscrezioni sui cantanti che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022. Il settimanale Chi, ha rivelato in anticipo i nomi dei primi 16 nomi in gara. Tra questi figura Arianna Del Giaccio in arte Ariete, la giovane cantautrice anziate che continua a mietere successi

Quest’anno gli artisti saranno in totale 24, ma non ci sarà alcuna distinzione tra la categoria Nuove Proposte e quella Big. La lista completa verrà comunicata il 15 dicembre su Rai 1.

Questi i nomi svelati: