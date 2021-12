Anzio. Rotary, Ristorante Boccuccia e Sant’Egidio: Natale insieme

Il R.C. Costa Neroniana ed il Ristorante Boccuccia di Anzio mostrano il volto della solidarietà ed hanno regalato ai meno fortunati la possibilità di festeggiare il Natale davanti ad una tavola imbandita. In sordina, senza alcuna pubblicità che potesse recare possibili disagi agli ospiti, hanno rivolto la propria attenzione alle persone in difficoltà ed hanno organizzato un pranzo natalizio per le persone bisognose della Comunità di Sant’Egidio.

I pasti, offerti da Mauro Boccuccia proprietario dell’omonimo rinomato ristorante di Anzio, sono stati preparati per 100 persone che hanno condiviso il pranzo di Natale.

Wanda Catalano, responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Anzio e Nettuno, ha dichiarato che sono sempre più numerose le persone in difficoltà, molto più che in passato. Questa occasione serve a dare un ulteriore segnale di amore e speranza ai tanti, troppi bisognosi che popolano le nostre città, vere e proprie marginalità urbane sulle quali bisognerebbe avere ancora più attenzione.