Il comune di Anzio oggi con 877 contagiati da covid si trova in vetta alla classifica dei contagiati nel territorio della ASL RM6. Un triste primato per la città del litorale. Anche la vicina Nettuno non scherza con 785 contagiati, seguono Velletri 723 e Pomezia 721, e poi a seguire i dati di tutti e 21 comuni che fanno parte della ASL dei castelli e litorale nella settimana appena trascorsa dal 20 al 26 dicembre 2021.