Aprilia. Per San Valentino appuntamento con “Feste del Cioccolato Nazionali”

Comunicato

“Giunge ad APRILIA una delle più belle manifestazioni che possano calcare le più belle Piazze d’Italia. Alla pari di Roma, Milano, Torino, Palermo e potremmo andare avanti con un lungo elenco di città importanti che hanno avuto modo e che costantemente ospitano la manifestazione, nella metà del mese di Febbraio, neanche a farlo apposta in concomitanza del San Valentino arriva nella nostra Città “FESTE DEL CIOCCOLATO NAZIONALI”.

Un tour che viaggia in maniera itinerante da settembre a maggio senza sosta dal Nord al Sud dell’Italia attraverso l’Associazione Culturale CHOCO AMORE composta nel suo interno da mastri cioccolatieri di varie estrazioni regionali sotto l’ottica di un quadro di insieme variegato ma unito nel promuovere la cultura del Cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione. Fulcro centrale è infatti la cultura tramandata di padre in figlio nella conoscenza, la promozione, la lavorazione del cioccolato anche attraverso le moderne tecniche a disposizione.

Dopo molti anni duranti i quali la manifestazione aveva scelto Latina ed il suo corso principale, oggi, grazie al prezioso lavoro di Ilaria Iacoangeli consigliera del gruppo Piazza Civica, è la volta di Aprilia con la sua prima ufficiale 3 giorni. Questa operazione ben riuscita per le cittadine ed i cittadini di Aprilia ci regala grande soddisfazione.

La volontà politica di fondo del gruppo è la costante esigenza di poter dare risalto concretamente alla Città proiettandola in dinamiche economiche alte e prestigiose alla pari dei “grandi” e che possano dar modo di capire a chi osserva da fuori che Aprilia è in grado di ricevere manifestazioni di carattere nazionale tanto quanto altri comuni.

Siamo in attesa che l’Amministrazione conceda il gratuito patrocinio a dare l’ok perché un’occasione mancata di questo livello andrebbe a generare una grande perdita valoriale.

E’ previsto l’impegno di legare la manifestazione ospitata dalla Città di Aprilia alle nostre realtà produttive con particolare rilievo dato ai commercianti ricadenti nell’area attigua o comunque disponibili a rendere visibile l’iniziativa ma soprattutto far conoscere il cacao ed il suo importante impiego alimentare come anche le sue naturali proprietà benefiche di spezia attraverso laboratori per bambini a cura dell’associazione e dimostrazioni dirette di temperaggio ad opera del Mastro Cioccolatiere apriliano doc Valerio Esposito con Divino- Il Cioccolato degli Dei, presenza ci auguriamo immancabile che possa stringere un patto tra ospiti ed ospitanti”.

Ilaria Iacoangeli

Piazza Civica