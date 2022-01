Nettuno. Nuova grana per il sindaco Coppola: l’assessore Zomparelli inneggia ai camerati caduti

Comunicato stampa del Pd

Alla vigilia delle commemorazioni dello Sbarco alleato una nuova grana per il sindaco di Nettumo Coppola. A causarla l’assessore Luca Zomparelli, che sul suo profilo WhatsApp rilancia un appuntamento del movimento politico rivoluzionario fascista “Azione Frontale”.

Il Comunicato stampa del Pd

“Ennesimo rigurgito neofascista da parte della maggioranza di centrodestra di Nettuno. Non sono bastati i post nostalgici di Vincenzo Capolei e le prese di posizione del consiglio comunale contro la mozione Segre, ora arriva lo status di WhatsApp dell’assessore Zomparelli che inneggia ai “fratelli camerati caduti”. Sì, è proprio così, quel commento non lascia alcun dubbio, l’assessore della lega, rilanciando una immagine di un blog neofascista, afferma di farlo per ricordare i “fratelli” morti per un’idea, aggiungendo inoltre una bandiera tricolore. Onestamente, c’è poco da dire, questa è l’ennesima dimostrazione che questo centrodestra non ha ancora fatto i conti con la storia ed ora non possiamo che chiedere che il sindaco Coppola revochi immediatamente le deleghe a Luca Zomparelli. Una città come la nostra, decorata con la medaglia d’oro al valor civile non può avere un assessore che inneggia ai “camerati” e che rilancia una manifestazione in loro memoria. La storia non si tocca e non ci può essere nessuno spazio per revisionismi o nostalgie. Il sindaco Coppola con i suoi atti faccia capire da che parte sta, da quella della Costituzione o da quella dei fascisti del nuovo millennio”.

Roberto Alicandri capogruppo PD

Marco Federici consigliere PD

Carla Giardiello

Segretario PD