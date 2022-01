Mercoledì 26, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna presenta il libro Agenda Rossa, un romanzo di Giulia Mafai,

Mercoledì 26 gennaio, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea presenta il libro Agenda Rossa, un romanzo scritto da Giulia Mafai, scomparsa a settembre 2021, e oggi pubblicato da Vanda Edizioni (2022).

Intervengono:

Laura Delli Colli giornalista e presidente della Fondazione Cinema Roma

Anna Maria Isastia docente di Storia Contemporanea presso l’Università Sapienza di Roma

Letture di Carlotta Proietti

Il casuale ritrovamento di una vecchia agenda, scandita da poche e scarne annotazioni, conduce un’aspirante giornalista sulle tracce della proprietaria, donna dalla vita apparentemente monotona.

Scopriamo così che Katya – la protagonista del romanzo – non è una donna comune. Nasce con un altro nome, Adua, omaggio del padre al nascente impero fascista. Katya però non solo sceglie per sé un nuovo nome, sceglie anche un destino diverso. È ancora una ragazza quando diventa staffetta partigiana e dopo la guerra continua la sua militanza, ovunque ci sia da combattere per la giustizia, la libertà e l’emancipazione delle donne. La vita trascorsa inseguendo un ideale di giustizia, spesso disilluso, si disdegna come in un arazzo sullo sfondo di uno spaccato di storia del nostro paese: la guerra, le ideologie, i tradimenti, i figli, il Partito. Personale e politico si fondono in una narrazione serrata, in cui lo sguardo femminile sulla Storia restituisce valore ai dettagli e alle vicende comuni.

Fra echi morantiani e squarci neorealisti, Giulia Mafai ci ricorda con garbo e fra le righe la dura lotta che le donne della sua generazione hanno condotto per aprire la strada alla nostra emancipazione e alla nostra libertà.

Giulia Mafai (1930-2021), protagonista della cultura italiana del Novecento, terza e ultima figlia di Mario Mafai e Antonietta Raphaël, sorella di Miriam, intraprende la carriera di costumista e scenografa nel 1950, lavorando con alcuni dei registi più famosi del tempo, tra cui Vittorio De Sica, Mario Moncinelli, Damiano Damiani. È stata ideatrice e curatrice del Laboratorio del Carnevale di Venezia dal 1978 al 1985, ha curato e organizzato mostre di arte e costume in Italia e all’estero. Ha pubblicato il prezioso e dotto volume Storia del Costume dall’età romana al Settecento (2011), La ragazza con il violino (2013), in cui offre un intenso ritratto della madre ed Ebrei sul Tevere. Storia, storie, storielle (2017).

