Il Videodocumentario “Nettuno, Storie di Libertà” realizzato in occasione del 78esimo anniversario dello Sbarco Alleato dalla Tridente Film e a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di Nettuno. Il Video ripercorre la storia dello Sbarco Alleato narrato da Silvano Casaldi. Al centro del documentario le testimonianze di chi quei giorni li ha vissuti in prima persona grazie ai video delle interviste del giornalista Claudio Pelagallo per l’Associazione La Tamerice.