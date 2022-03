Anzio. Laura Nolfi: stiamo lavorando ad un nuovo progetto culturale dedicato a Pasolini

Comunicato

Ricorre il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, l’intellettuale più discusso, amato e criticato del Novecento al quale dobbiamo gran parte della nostra attuale consapevolezza.

A quasi cinquant’anni dalla sua tragica morte, la personalità e le opere di Pasolini continuano a suscitare grandissimo interesse. Ne abbiamo avuto prova la scorsa estate, al Parco Archeologico della Villa di Nerone, con “La sfinge nell’abisso”, il primo incontro culturale della rassegna “Occidente”, che ho avuto il piacere di pianificare insieme al Sindaco, Candido De Angelis, al Consigliere Comunale, Federica De Angelis ed al professor Angelo Favaro.

Partendo da Occidente, stiamo lavorando ad un nuovo progetto culturale, in collaborazione con le Scuole, dedicato allo scrittore e regista italiano, destinato all’attenzione delle giovani generazioni. Un fitto programma culturale per indagare ed interrogarsi ancora sull’opera letteraria del Poeta di Casarsa. Non vedo l’ora di presentarvi i nuovi progetti e gli eventi che, nel corso dell’anno, saranno dedicati a questo gigante della letteratura italiana che oggi compie 100 anni.

Laura Nolfi