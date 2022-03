Anzio. Visalli e Giannino Pd: Pronti al confronto, il nostro avversario è la destra di De Angelis

Comunicato

“Ribadiamo di essere pronti al confronto con il Movimento 5Stelle e il suo gruppo consiliare, il nostro avversario è la destra di De Angelis, oggetto nelle ultime settimane della Commissione d’accesso, non chi è all’opposizione”. Lo affermano il segretario del Pd di Anzio, Luigi Visalli, e la consigliera comunale Lina Giannino, all’indomani della presa di posizione dei 5Stelle sulla vicenda convocazione del consiglio o mozione di sfiducia.

“I fatti dimostrano che la nostra collaborazione per un’opposizione comune è stata sempre totale e collaborativa. Vogliamo ricordare che la convocazione del consiglio comunale, per fare chiarezza sulle ultime gravissime vicende, non è ostativa della mozione di sfiducia predisposta e pertanto possono essere sottoscritte entrambe la iniziative perché non in conflitto, anzi assolutamente convergenti.

In ultimo vogliamo sottolineare che le bandierine o i primi della classe non sono nella nostra tradizione e quindi ciò deve valere anche per gli altri”.

Pd Anzio e Gruppo consiliare