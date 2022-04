Marcia straordinaria PerugiAssisi

della pace e della fraternità

Fermatevi, la guerra è una follia. Domenica 24 aprile 2022

L’associazione Aprilia Libera aderisce all’appello per la PACE e organizza un pullman.

Partenza ore 6:00 da APRILIA, parcheggio della Stazione FS (piazzale Sada)

Conclusione ore 15:00 ad Assisi, Rocca Maggiore – Rientro Aprilia ore 20:00 circa.

Manifesto

Dal 24 febbraio, la guerra in Ucraina avanza facendo strage di vite innocenti, riducendo le città in cimiteri, minacciando la guerra mondiale e la catastrofe atomica. Per questo diciamo che va fermata!

Ogni giorno che passa, lo scontro s’innalza e la guerra diventa più disumana e cieca distruggendo ogni residuo spazio di pace. Per questo ripetiamo che va fermata subito!!! Fermare la guerra vuol dire negoziare subito, con determinazione, su tutto: il cessate il fuoco, i corridoi umanitari, la fine della guerra, la sicurezza per tutti, il disarmo, il rispetto dei diritti umani di tutti, comprese le minoranze.

Tutte le strade vanno percorse. Bisogna dialogare con tutti. È urgente l’apertura di un negoziato multilaterale serio, strutturato, concreto, onesto e coraggioso, sotto l’autorità delle Nazioni Unite.

Negoziare non vuol dire cedere alla guerra e alla legge della forza, ma fermare la sua pericolosa escalation militare. Il Segretario Generale dell’Onu, i responsabili dell’Unione Europea e della politica internazionale lo devono fare ora! Guardando al presente, ma anche al futuro. Per salvare la povera gente che è rimasta sotto le bombe. Per scongiurare la catastrofe atomica. Per impedire l’esplosione di una nuova devastante crisi sociale e ambientale. Non c’è obiettivo più importante!

Diciamo tutti, ma proprio tutti: Fermatevi! La guerra è una follia. Nessuno si rassegni alla guerra e alla corsa al riarmo! Nessuno si pieghi alle leggi della violenza. Nessuno ceda alla logica amiconemico. Risolviamo i problemi che non abbiamo ancora voluto affrontare nel rispetto del diritto internazionale. Basta con la propaganda di guerra! Fermiamo la circolazione dell’odio e dell’inimicizia. Facciamo pace. Prendiamoci cura delle vite degli altri, sempre, comunque e dovunque senza distinzioni di alcun genere. Siamo solidali con gli ucraini e con tutte le vittime di tutte le guerre dimenticate che continuano a insanguinare il mondo. Con i russi che si oppongono alla guerra, con chi è costretto a farla e con le vittime della persecuzione anti-russa. Con tutti i bambini e le bambine, le donne e gli uomini di ogni età che pagheranno le dure conseguenze della guerra, in Italia e nel resto del mondo. Chi ama la pace, come recita la Costituzione Italiana, «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». “Bisogna assicurare il dominio incontrastato del diritto e l’infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato, come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera norma giuridica fondamentale” (Papa Francesco, Fratelli Tutti). Il Diritto nato dalla consapevolezza acquisita con gli anni e i danni colossali della II guerra mondiale vieta la minaccia e l’uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali e pone la dignità umana a fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. È proprio in questi momenti di alta tensione che questo diritto deve essere applicato con saggezza, intelligenza e lungimiranza.

Tutti saremo giudicati dai risultati delle nostre azioni. Siamo tutti responsabili! Se davvero vogliamo la pace smettiamo tutte le guerre e incominciamo a prenderci cura di ciascun essere umano e della natura che ci nutre e ci accoglie.

http://www.perlapace.it- www.perugiassisi.org

ISTRUZIONI

Ognuno può decidere in quale modo partecipare alla Marcia. È possibile:

1. effettuare l’intero percorso della Marcia (24 km);

2. effettuare un tratto della Marcia partendo da uno dei luoghi attraversati dalla Marcia (Ponte San Giovanni, Collestrada, Ospedalicchio, Bastia);

3. attendere l’arrivo della Marcia a Santa Maria degli Angeli e poi fare l’ultimo tratto del percorso (circa 5 chilometri);

4. attendere l’arrivo della Marcia in piazza San Francesco ad Assisi e poi fare l’ultimo tratto del percorso (circa 1 chilometro);

5. attendere l’arrivo della Marcia alla Rocca di Assisi e partecipare alla manifestazione conclusiva.

AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE:

– I partecipanti venuti in pullman dovranno recarsi nel parcheggio a Santa Maria degli Angeli che gli è stato assegnato;

– I partecipanti venuti in auto dovranno recarsi alla Stazione FFSS di Assisi e tornare a Perugia in treno.

A tutte le persone che partecipano raccomandiamo inoltre di portare il pranzo al sacco e una borraccia per l’acqua. Questo ci consentirà di evitare file e assembramenti nei pressi di bar e punti di ristoro. Per lo stesso motivo si consiglia di utilizzare i bagni chimici che saranno dislocati lungo il percorso.

Il rispetto reciproco e il rispetto delle regole comuni sarà una parte essenziale della nostra manifestazione. Sarà bello vedere che il popolo della pace è un popolo responsabile e rispettoso, umile, ma determinato!

Per aderire e per info

APRILIA LIBERA: 3515510168