AnzioLittleSpringTrain, arriva il trenino turistico per i bambini

La Città di Anzio per i bambini: al via il progetto “AnzioLittleSpringTrain”, sei giornate con il trenino turistico, promosso dall’Amministrazione De Angelis e curato dall’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo

Partirà domenica 24 aprile, da Piazza Lavinia a Lavinio Mare, il progetto “AnzioLittleSpringTrain”, promosso, per i bambini, dall’Amministrazione De Angelis e curato dall’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo, impegnata in Comune nella pianificazione del programma di PrimaEstateAnzio2022, con in calendario tutta una serie di eventi che allieteranno i cittadini ed i turisti nei prossimi due mesi.

Programma “AnzioLittleSpringTrain”, evento gratuito con bambini accompagnati, con musica e animazione. Mattina dalle 10.00 alle 13.00 – Pomeriggio 15.30 – 20.00:

domenica 24 aprile, Piazza Lavinia, Lavinio Mare;

lunedì 25 aprile, Piazza Pia, Anzio centro;

sabato 30 aprile, mattina Largo Venezia, Anzio Colonia. Pomeriggio Piazza Pia, Anzio centro;

domenica 1 maggio, Piazza Pia, Anzio centro;

sabato 7 maggio, mattina Largo Venezia, Anzio Colonia. Pomeriggio Piazza Pia, Anzio centro;

domenica 8 maggio, mattina Piazza Lavinia, Lavinio Mare. Pomeriggio Piazza Pia, Anzio centro.